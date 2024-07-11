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Bakan Şimşek: Programa ısınamayanlar hikaye uyduruyor

11.07.2024 - 17:36 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Programa ısınamayanlar hikaye uyduruyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBB 67. Genel Kurul toplantısında konuşuyor. Bakan Şimşek "Rezerv birikimi herkesi şaşırttı, programa ısınamayan kesimler hikaye uyduruyor" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Rezerv birikimi herkesi şaşırttı, programa ısınamayan kesimler hikaye uyduruyor, rezerv birikiminin en önemli kaynağı vatandaşın portföy tercihi. Programın nihai hedefi dengeli büyüme. Program başarılı olduğunda bankacılık olumlu etkilenecek. İç talepte bir miktar daha yumuşama ihtimali yüksek. Büyümedeki toparlanma ihracatımızı destekleyecek. Cari açığı milli gelirin %2,5 seviyesinin altına çekmek istiyoruz. Program bankacılık ve reel sektörün küresel piyasalardan daha fazla kaynak devşirmesine imkan sağladı, bu da rezervlere olumlu yansıdı. Programımız sıcak paraya sırtını dayamış bir program değil, asla da olmayacak. Rezerv konusu artık bir endişe konusu değil, rezerv yeterliliğini başardık. KKM'den çıkış hızlanacak. Risk pirimi düştü ama 260'ı da yüksek görüyoruz, seneye 200'lerin altını görmek istiyoruz.


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