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Bakan Şimşek: KKM'den çıkış hızlanıyor

08.08.2024 - 16:43 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış hızlanıyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyişle, 1,6 trilyon lira azaldığını belirterek, "Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, KKM hesaplarına ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bir yıl önce 3,4 trilyon lira olan KKM stokunun, 50 haftadır kesintisiz gerileyerek, 1,6 trilyon lira azaldığını bildiren Bakan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ağustostan itibaren vergi avantajı sonlanan KKM hesaplarına TL mevduat ve katılma hesapları ile uyumlu şekilde stopaj uygulanmaya başlandı. Son dönemde hızlanan KKM'den çıkışın sürmesini bekliyoruz. Programımızın ana hedefi olan fiyat istikrarına ulaşmak için finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz."


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