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Bakan Şimşek imzaladı, resmen yürürlüğe girdi... Çalışanlar dikkat... İşte yeni zam ve ücretler

06.07.2024 - 14:15 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek imzaladı, resmen yürürlüğe girdi... Çalışanlar dikkat... İşte yeni zam ve ücretler | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yapılacak olan zammı, kıdem tazminatı tavanını ve maaş farklarının hesaplanmasına ilişkin kararı imzaladı.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imzaladı.

Karara göre, sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

Kıdem tazminatı tavanı 41 bin 828 lira 42 kuruş oldu.

Aylık katsayı ise 0.907796 olarak belirlendi. Buna göre hesaplanan bedelli askerlik ücreti ise 217 bin 871 lira 4 kuruş oldu.

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Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması konusunda da karar alındı.

 



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