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Bakan Şimşek EBRD yönetimi ile görüştü

16.09.2024 - 15:24 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek EBRD yönetimi ile görüştü | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir araya geldiği Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyeleriyle onaylanma aşamasındaki 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, EBRD yönetim kurulu, üye ülkelerin iş ve yatırım ortamını daha yakından tanımak ve değerlendirmek, faaliyetlerinin etkinliğini gözlemlemek ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere belirli aralıklarla üye ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Türkiye'ye yönelik son ziyaretini 2017 yılında yapan EBRD yönetim kurulu, 7 yıl aradan sonra Ankara'da temaslarda bulundu.

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Bu çerçevede, çoğunluğu Avrupa ülkelerini temsil eden EBRD yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişilik heyet, beraberindeki banka temsilcileriyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin makroekonomik programı, reform ajandası ve Orta Vadeli Program hakkında heyete detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, EBRD ile güçlü işbirliği ve yeni potansiyel çalışma alanları da ele alındı.

Bu kapsamda kısa sürede EBRD yönetim kurulunca kabul edilecek 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

DEPREM BÖLGESİ İÇİN 1,5 MİLYAR AVROLUK FİNANSMAN PAKETİ

Görüşmede EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman çalışmaları da değerlendirildi.

EBRD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından desteğini açıklayan ilk uluslararası finans kuruluşları arasında yer alırken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre yönelik 1,5 milyar avroluk finansman paketi oluşturdu.

Banka, bölgedeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 1 milyar avro finansman sağladı.

Türkiye, finansman büyüklüğünde yüzde 13,6'lık payıyla EBRD'de birinci sırada yer alıyor. Bankadan bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan Türkiye, EBRD ile güçlü işbirliğinin sürdürülmesini amaçlıyor.


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