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Bakan Şimşek bir yılın muhasebesini ele aldı

05.06.2024 - 13:39 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek bir yılın muhasebesini ele aldı | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, başarıyla geçen bir yıllık ekonomi ve maliyenin muhasebesini X hesabından yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

İlk yılın muhasebesi: Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

*MALİ DİSİPLİN*

•Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023’te yüzde 1,6 gerçekleşti.

•Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024’te yüzde 5’in, 2025’te ise yüzde 3’ün altına indirmekte kararlıyız. 

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*BÜYÜMEDE DENGELENME*

 •Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü.

•Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz.

 *SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIK*

•Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü.

•Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5’in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.

•Daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacağız.

*DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM*

•Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96’dan yüzde 153’e, reel sektörün yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi.

•Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı.

•Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmak önemli hedefimiz. 

*REZERV BİRİKİMİ*

 •Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı.

•Swap hariç net rezervler pozitife döndü. 

*KKM’DEN ÇIKIŞ*

 •KKM stoku 1,2 trilyon TL azaldı.

•TL mevduatın toplam içindeki payı 16,2 puan arttı.

•KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz. 

*DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLIYOR*

 •Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz.

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•Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33,2, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 21,3 seviyesinde. 

*GÜVEN ARTIYOR*

•Risk primimiz CDS 440 baz puan düştü.

•Kredi notumuz arttı, görünümümüz pozitif. 

*GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ SÜRECİ*

 •Teknik çalışmalar tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik rapor olumlu.

•Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız. 

*YAPISAL DÖNÜŞÜM*

•Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

•İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz.

•Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var. Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız.


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