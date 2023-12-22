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Bakan Şimşek: Aylık enflasyonda ivme kaybı var

22.12.2023 - 15:24 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: Aylık enflasyonda ivme kaybı var | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. 2024'te bu daha da ivme kazanacak. Sermaye piyasalarının önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek" dedi.

Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar:

Çok anlamlı bir tören için bir aradayız. Borsanın 150 yılı sadece bir kurumun sembolik tarihini yansıtmıyor. Son 21 yılda sizin liderliğinizde Türkiye ekonomisi GSYH olarak 238 milyar dolardan bu sene sonu itibarıyla 1.1 trilyon dolar civarına ulaşmış olacak. Yeni rekorlar kırılmış olacak. Borsamız aynı dönemde piyasa değeri olarak 10,5 kat büyümüş. Sermaye piyasalarımız bu dönemde önemli ilerlemeler kaydetmiş.

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Borsanın ekonomide çok değerli işlevi var. Bu işlev ideal olarak küçük birikimlerin menkul değerlere dönüşerek yatırımlara yönlenmesidir. Önümüzdeki dönemde Eylül ayında sizin açıkladığınız OVP'nin hedeflerini gerçekleştirerek firmalarımızın dezenflasyon sonrasında uzun vadeli sermaye benzeri kaynaklara çok daha güçlü erişimini sağlamış olacağız.

OVP ile öngörülebilirlik çok daha fazla artacak. Sürdürülebilir büyümenin temelleri çok daha sağlıklı şekilde atılmış olacak. Hemen her alanda sizin liderliğinizde açıkladığınız programa güven var, TL varlıklara talep var. Bütün bunlar firmalar ve vatandaşlar açısından önemli kazanımlara vesile olacak.

OVP'nin en önemli hedefi sermaye piyasalarını derinleştirmektir. 8,6 milyon vatandaşımızın borsada bir şekilde yatırım yaptığını görüyoruz. Tüm vatandaşlarımızın eğitim müfredatı üzerinden finansal okuryazarlık noktasında desteğe ihtiyacı var. SPK'nın çalışması var, onu da sizin liderliğinizde açıklama imkanı bulacağız. SPK, 2010'dan bu yana yaklaşık 15 milyon üniversite öğrencisine bu eğitimi verdi, ama yetmez.

Sermaye piyasalarının gelişmesi enflasyonun tek haneye düşmesiyle birlikte firmalarımız sermaye benzeri çok uzun vadeli kaynağa erişecek. Onun için borsamız sermaye piyasalarının çok değerli kurumudur. Borsanın sağlıklı işlemesi firmalarımızın sağlıklı finansmana erişiminin itici gücü olacaktır.

Borsa bir oyun alanı değildir. Bu nedenle SPK'nın çalışmaları bu noktada çok daha etkili hale gelecek. Sihirli değnek varsa sizin liderliğinizde ifade ettiğiniz anlamda yönlendireceksek mutlaka fiyat istikrarını güçlü şekilde sağlamamız lazım. Aylık enflasyonda ivme kaybı söz konusu. 2024'te bu daha da ivme kazanacak. Sermaye piyasalarının önü açılmış olacak. Ekonomimiz dünyaya oranla daha hızlı büyüyecek.

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2002'den bu yana gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisi çok daha hızlı büyümüştür. 2002 yılını 100 alsak büyümemizi bugüne taşısak Türkiye 100'den 288'e çıkmış. Bize benzer ülkeler 211'e çıkmış. Türkiye son 20 yılda muazzam diğer ülkelere göre güçlü performans ortaya koymuştur.


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