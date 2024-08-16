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Bakan Şimşek: 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor

16.08.2024 - 12:15 | Son Güncelleme :
Bakan Şimşek: 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28.7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19.3 oldu" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.

Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz.


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