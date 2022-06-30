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Bakan Nebati duyurdu! Isı Yalıtım Kredi Paketi bugün itibariyle devreye girdi

30.06.2022 - 12:18
Bakan Nebati duyurdu! Isı Yalıtım Kredi Paketi bugün itibariyle devreye girdi | Genel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne başvurular bugün başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Konut başına 50 bin Türk Lirasına kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak olup, vatandaşlarımız bugünden itibaren bu imkândan yararlanmaya başlayabilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran’da Kabine Toplantısı’nın ardından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’yle ilgili yaptığı açıklamada, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirterek, “Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza, binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Burada enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üzerine büyük bir yük düşüyor. Bunu başarmamız lazım. Hem aile bütçesine, hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de kredi paketinin bugünden itibaren devreye girdiğini açıkladı.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi’ne ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla ısı yalıtımını sağlamak amacıyla başlatılan kredi paketine bugün başvurular başladı.

Paketle 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli 0,99 faiz oranıyla kredi kullanımı sağlanacak.

Krediden yararlanmak isteyenler, ilk olarak yalıtım firmalarıyla Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne uygun olarak yalıtım sözleşmesi yapacak.

Ardından sözleşme kredi kullandıracak bankaya verilir ve kredinin yüzde 60’ı yüklenici firmaya ödenecek. Yalıtım işleminin bitmesinin ardından alınan ve en az C sınıfı olan Enerji Kimlik Belgesi’nin bankaya verilmesiyle yüzde 40’lık kalan kısmın da ödenmesi gerçekleşecek. Böylece kredi ödemesi bankalarca konut sahibine değil direkt yalıtım firmasına yapılacak.

HEDEF EN AZ 1 MİLYAR METREKÜPLÜK TASARRUF

Yapılan incelemeler ve çalışalar neticesinde binalarda ısı yalıtımını yapılmasıyla en az yüzde 35 tasarruf yapılacağı öngörülüyor.

Kredi paketiyle 2022’den itibaren her yıl 300 bin konutun ısı yalıtımı yaptıracağı planlanıyor. Böylelikle 2024’ün sonuna kadar toplamda yaklaşık olarak en az 1 milyar metreküplük doğal gaz tasarrufunun sağlanacağı hedefleniyor.

AYLIK 274 LİRA FAZLA ÖDEYEREK ISI YALITIMI MÜMKÜN

Türkiye’de ısı yalıtımı olmayan bir hanenin, bugünün fiyatlarına göre, ortalama yıllık doğal gaz faturası 6 bin 656 lira olarak hesaplanıyor. Isı yalıtımıyla yüzde 35 tasarruf sağlandığı dikkate alındığında konut başına yıllık tasarruf miktarı ise 2 bin 330 lira, aylık ise 194 lira oluyor. Açıklanan kredi paketiyle 20 bin lira kredi çeken bir hane ise aylık 468 lira ödüyor. Böylelikle sadece 274 lira fazla ödeyerek haneye ısı yalıtımı yaptırılıyor.


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