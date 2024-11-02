Bakan Kurum: Terör örgütlerine pabuç bırakacak değiliz

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Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şöyle:

Biz elimizi bir an olsun bile depremzede kardeşlerimizin elinde çekmeyeceğiz. Tüm yeni yuvalarımızda annelerimiz babalarımız yavrularımız neşe içinde oturana güvenle uyuyana kadar, bereketli dükkanlarımız besmele ile açılana kadar buradayız.

Türkiye siyasi, ekonomi ve kültürel olmak üzere bir dönüm noktasındadır. Etrafımızı hep birlikte görüyoruz. Terör devleti İsrail mazlum sivilleri öldürüyor. Yetmiyor Lübnan'a Suriye'ye saldırıyor. Ukrayna ve Rusya savaşıyor.

Terör örgütü PKK sahiplerinden aldığı talimatla terör eylemleri gerçekleştiriyor. Biz bu terör örgütlerine PKK'ya Fetö'ye pabuç bırakacak değiliz. Bunları nasıl Türkiye dışına çıkardıysak Türkiye dışında da, Irak'ta ve Suriye'de bulacağız, inlerine gireceğiz, tepelerine çökeceğiz.

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Hedefimiz terörsüz bir ülkedir. Bu yavrularımız için bu hedeften asla dönüş yoktur. Biz bu yolda yürürken Türk siyasetini normalleştirelim demokrasiyi güçlendirelim istiyoruz. İç kalemizi tahkim edelim, tek vücut olalım geleceğe kardeşçe yürüyelim.

Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrı terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır.