Bakan Kurum: Poşet fiyatları değişmedi | Genel Haberler

Resmi Gazete'de poşet fiyatlarının 38,5 kuruşa çıktığına dair açıklamanın ardından konuya açıklık getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Plastik poşet fiyatı değişmedi. Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 25 kuruş. Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi. Yani ne dediysek o!" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, plastik poşet fiyatlarının 25 kuruş olarak satılmaya devam edeceğini açıkladı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre plastik poşet ücretleri 38,5 kuruşa çıkmıştı. Ancak Bakan Kurum, vatandaşların poşetleri 25 kuruşa almaya devam edeceğini söyledi.

Plastik poşet fiyatı DEĞİŞMEDİ.

Vatandaşlarımız için plastik poşet yine 2⃣5⃣ kuruş.



Marketlerin devletimize ödeyeceği ve çevre projelerimizde kullandığımız plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 kuruş olarak belirlendi.



Yani ne dediysek o! :) — Murat KURUM (@murat_kurum) December 28, 2022

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