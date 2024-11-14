Bakan Kurum: İklim değişikliğinden suçu en az olan ülkeler etkilendi

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı (COP29) için gittiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatı’nın 1. Çevre ve Ekoloji Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakanlar Bildirgesi’ni imzalayan Bakan Kurum, Özbekistan Pavilyonu’nda konuştu.



Bakan Kurum, “Teşkilatımızın kuruluşunun 15’inci yılında dünyanın en büyük kardeşler topluluğu olarak bugün bu toplantıda da görüldüğü üzere, dilde biriz, fikirde biriz, işte biriz” dedi.

“BU ZİRVELER ÇÖZÜM BULMAK ADINA ÇOK ÖNEMLİ”



Bakan Murat Kurum, Türk dünyasının iklim değişikliğine katkı sağlayacak çalışmalarını Türkiye’nin de yürekten desteklediğine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti: BM Genel Kurulu'nun 78’inci oturumunda kardeş ülke Özbekistan’ın gündeme getirdiği ‘Orta Asya İklim Diyaloğunun’ başlatılmasını, ülkelerimiz adına çok önemsiyorum. Yine bu yıl, Uluslararası İklim Forumu’nun Semerkant'ta düzenlenmesine dair girişimleri de Türk milleti adına çok değerli buluyorum. Kazakistan'ın 2026'da düzenleyeceği Bölgesel İklim Zirvesi'ne ilişkin duyuru da tarihi açıdan çok önemli. 6 Kasım’da Bişkek’te imzalanan Türk Yeşil Vizyon Belgesi’ni de memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isterim. Bu diyalog, forum ve zirvelerin Türk dünyasının ortak sorunlarına çözüm bulmak adına çok önemli roller oynayacaklarını düşünüyorum, ümit ediyorum.

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“TÜRKİYE TÜM TECRÜBESİNİ SUNMAYA HAZIR”



Bakan Kurum, Bakanlar Bildirgesi’ndeki Türkiye’nin taahhütlerini sıraladı: 500’ün üzerinde millet bahçesi projesi yapan, korunan alan büyüklüğünü 2011’deki oranın iki katına çıkaran, ormanlaştırmada Avrupa’nın lider ülkesi olan Türkiye, bildirgede yer alan yeşil ve korunan alanların etkin yönetimine dair tüm tecrübesini sunmaya hazırdır. Yine Türkiye, çevre, atık su, sıfır atık alanlarında küresel ödüllere layık görülen uygulamalar noktasında, kardeşlerine her türlü desteği verecektir. Ayrıca, teşkilatımız bünyesindeki ortak faaliyetleri tartışmak amacıyla düzenli olarak bir araya gelmemizin ve uzman düzeyinde bir çalışma grubu oluşturmamızın çok önemli olduğunun altını çizmek isterim.

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“İKLİM KRİZİNİN KÜLFETİ EN ÇOK FİNANSA ERİŞEMEYEN ÜLKELERİN ÜSTÜNE YIKILIYOR”



Bakan Murat Kurum, COP29’un iklim değişikliğine dair somut adımların atılacağına dair beklentinin en yüksek olduğu toplantılardan biri olduğu söyledi. COP29’da finansa erişemeyen ülkeler için çok kritik kararlar alınmasının beklendiğine dikkat çeken Bakan Kurum şöyle devam etti: Ama üzülerek söylüyorum ki iklim krizinin olumsuz durumlardan en çok iklim değişikliğinin oluşmasına hiçbir katkısı olmayan ya da suçu en az olan ülkeler etkilendiler. Ve halen benzer sıkıntılarla ve acılarla yüzleşiyorlar. Açık söylüyorum. İklim krizinin külfeti bu ülkelerin üstüne yıkıldığı gibi, finanstan da yeterince faydalanamıyorlar. İşte biz Türkiye olarak Türk Devletleri Teşkilatı’ndaki kardeşlerimizden de aldığımız güçle insanlığa ‘daha adil bir dünyayı’ açık yüreklilikle teklif ediyoruz.

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“COP31 İÇİN KARDEŞ ÜLKELERDEN DESTEK BEKLİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin, COP31 başkanlığına adaylığını açıkladığına vurgu yapan Bakan Kurum, “Türkiye’nin COP31 Başkanlığına dair tüm dost ve kardeş ülkelerimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

BİLDİRGEDE SIFIR ATIK VURGUSU



Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın imzaladığı Bakanlar Bildirgesi’nde “Türkiye’nin Sıfır Atık inisiyatifleri ve su verimliliği kampanyalarının, sürdürülebilir kalkınma amaçlarından olan ‘sorumlu tüketim ve üretim’ ve ‘temiz su ve sanitasyon’ hedeflerine değerli bir katkı olarak küresel öneminin kabul edildiği” vurgulandı.