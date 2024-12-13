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Bakan Kacır'dan Veli Ağbaba'ya videolu 'Togg' yanıtı

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#Togg#Elektrikli Otomobil#Big Para
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 15:55

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli ve milli elektrikli otomobil Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya üzerinden videolu yanıt verdi. 

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde; Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya adresi X üzerinden videolu yanıt verdi.  

Bakan Kacırdan Veli Ağbabaya videolu Togg yanıtı



Bakan Kacır videolu paylaşımında; 7 Kasım 2024 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve dün de TBMM Bütçe Görüşmelerine Togg ile geldiği görüntülere yer verdi. 

Kacır, paylaşımında; “Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz. Ben Togg’u kullanmaktan gurur duyuyorum. Togg, bizim eserimiz. Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın.” ifadelerini kullandı.

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#Togg#Elektrikli Otomobil#Big Para

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