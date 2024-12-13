Bakan Kacır'dan Veli Ağbaba'ya videolu 'Togg' yanıtı

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde; Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya adresi X üzerinden videolu yanıt verdi.

Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz.



Ben Togg kullanmaktan gurur duyuyorum.



Togg, bizim eserimiz.



Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı.



Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin.



Siz de Togg kullanın. @veliagbaba https://t.co/DEpn3h0cxW pic.twitter.com/cxamckh1hC — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 13, 2024

Bakan Kacır videolu paylaşımında; 7 Kasım 2024 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ve dün de TBMM Bütçe Görüşmelerine Togg ile geldiği görüntülere yer verdi.Kacır, paylaşımında; “Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz. Ben Togg’u kullanmaktan gurur duyuyorum. Togg, bizim eserimiz. Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı. Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin. Siz de Togg kullanın.” ifadelerini kullandı.