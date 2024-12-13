Bakan Kacır'dan Veli Ağbaba'ya videolu 'Togg' yanıtı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TBMM Genel Kurulu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe görüşmelerinde; Togg ile ilgili eleştirilerde bulunup, paylaşım yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya sosyal medya adresi X üzerinden videolu yanıt verdi.
Gerçeği bildiğiniz halde, yalanda ısrar ediyorsunuz.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) December 13, 2024
Ben Togg kullanmaktan gurur duyuyorum.
Togg, bizim eserimiz.
Togg, 86 milyonun iftihar kaynağı.
Togg’u polemik konusu yapmaktan vazgeçin.
Siz de Togg kullanın. @veliagbaba https://t.co/DEpn3h0cxW pic.twitter.com/cxamckh1hC