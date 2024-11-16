Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz

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Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolar bütçeli SoGreen Projesi ile 81 ilimizde başta kadın, genç girişimci ve KOBİ'lerimize yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmalarını destekliyoruz. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonumuz ve yeşil dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda 26 kalkınma ajansımız eliyle yürüteceğimiz proje ile yeni istihdam alanları oluşturacak, tüm Türkiye'de sosyal refaha büyük katkı sunacağız" dedi.

26 KALKINMA AJANSI ELİYLE YÜRÜTÜLECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; SoGreen Projesi 400 milyon dolarlık finansmanın detayları belli oldu. Proje kapsamında sağlanan finansman ile KOBİ'lere faizsiz finansman desteği, mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliklerine hızlandırıcı hibe desteği, kadın ve genç girişimciye kuluçka hibe desteği, istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projelerine hibe desteği verilecek. Yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda 26 kalkınma ajansı eliyle yürütülecek proje ile yeni istihdam alanları oluşturulacak. Kadın, genç girişimci ve KOBİ'lere yönelik kapsayıcı yeşil dönüşüm çalışmaları desteklenecek.

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YENİ İŞ VE İSTİHDAM ALANLARI OLUŞTURULACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uygulama birimi olduğu SoGreen Projesi'nden sağlanacak 400 milyon dolarlık finansman ile kalkınma ajanslarının mevcut destek mekanizmaları aracılığıyla 81 ilde kapsayıcı yeşil dönüşüm temasına uygun olarak çeşitli destek programı ve projeler desteklenecek. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere SoGreen Projesi ile sosyal kapsayıcılık hedeflenirken, yeni iş ve istihdam alanlarının oluşturulması amaçlanıyor.

KOBİ'LERE FİNANSMAN DESTEĞİ

7 yıl süreyle uygulanacak proje kapsamında, mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler, birlikler ve kooperatifler gibi yeşil dönüşümden olumsuz etkilenmesi muhtemel grupların ve emek yoğun sektörlerin sürdürülebilir istihdam yaratan ekonomik ve sosyal etkisi yüksek projeleri desteklenecek. KOBİ'lere geri ödemeli finansman desteği sağlanacak. Sürdürebilirlik ve yeşil dönüşüm konularında ölçeklenme potansiyeli yüksek inovasyon temelli girişimler için ise hibe niteliğinde hızlandırma ve kuluçka desteği verilecek. Ayrıca istihdamı ve yeşil kalkınmayı desteklemek için yerel, kapsayıcı, yeşil ve yenilikçi altyapı yatırımları yapılacak.

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FAİZSİZ FİNANSMAN DESTEĞİ

Her bölgede kalkınma ajansları tarafından hazırlanacak 'Yeşil Dönüşümde Ekonomik Fırsatlar Analizi' ile tespit edilecek alanlarda yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı yerel potansiyellere odaklanan projelerle; 1810 KOBİ'ye toplam 179,6 milyon dolar faizsiz finansman desteği, 1150 mikro/küçük girişimci, kooperatif ve üretici birliğine toplam 16 milyon dolar hızlandırıcı hibe desteği, 2 bin kadın ve genç girişimciye toplam 16 milyon dolar kuluçka hibe desteği, 175 istihdam ve yeşil dönüşüm altyapı projesine toplam 172,6 milyon dolar hibe desteği sağlanacak.