×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Güler ve Kacır'dan açıklama: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#TUSAŞ#Bigpara
Bakan Güler ve Kacırdan açıklama: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 11:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret edip açıklamada bulundu. Bakan Kacır "Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin savunma sanayi alanında ilkleri başaran şirketi olan TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklamalarda bulundu.

Hain saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunmasına yönelik açıklamada bulunan Bakan Kacır ve Bakan Güler, terörü lanetleyerek mücadelenin son terörist kalana kadar devam edeceğinin mesajını verdi.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.

Gözden Kaçmasın MİT terör hedeflerini imha etti: Suriye-Irakta askeri, istihbarati enerji tesisleri vuruldu MİT terör hedeflerini imha etti: Suriye-Irak'ta askeri, istihbarati enerji tesisleri vuruldu Haberi görüntüle
Gözden Kaçmasın TUSAŞ’a kalleş saldırı TUSAŞa terör saldırısının bir numaralı şüphelisi PKK TUSAŞ’a kalleş saldırı! TUSAŞ'a terör saldırısının bir numaralı şüphelisi PKK Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#TUSAŞ#Bigpara

BAKMADAN GEÇME!