Bakan Güler ve Kacır'dan açıklama: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek

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Türkiye'nin savunma sanayi alanında ilkleri başaran şirketi olan TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklamalarda bulundu.

Hain saldırı neticesinde şehit ve yaralıların bulunmasına yönelik açıklamada bulunan Bakan Kacır ve Bakan Güler, terörü lanetleyerek mücadelenin son terörist kalana kadar devam edeceğinin mesajını verdi.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Hainlere inat daha fazla çalışacağız, üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı gerçekleştirecek milletimizin umudu olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin kılına bile zarar verilmesine izin vermeyeceğiz. Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması şöyle:

Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmemiştir. Hainlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. TUSAŞ'ımızın ve personelinin göğsümüzü kabartacağına devam edeceklerine yürekten inanıyorum. Her zaman savunma sanayinin yanında olacağız. Evlatlarımızın intikamını alacağız. Bu tesisin hedef alınması tesadüf değildir. Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz. 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere hedefler tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi terör odakları meşru hedefimiz olacağını herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Hiçbir hain terör örgütü mensubu kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır.