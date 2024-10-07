×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Kacır, OSB'deki yeni uygulamayı açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#OSB
Bakan Kacır, OSBdeki yeni uygulamayı açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 09:35

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Sanayi yatırımlarını hızlandırmak için OSB'lerde yeni uygulama başlatıyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlattıklarını ifade etti.

Kacır, X üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatıyoruz.

Bakanlığımız koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı ve çevrimiçi gerçekleşiyor. Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek.

Ayrıca 6 OSB’de de 2 milyon metrekare alan öntahsise sunuluyor.

Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. 

Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması Ekim ayında gerçekleşiyor.

Haberin Devamı

Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını, hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz.

OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mehmet Fatih Kacır#Ekonomi#OSB

BAKMADAN GEÇME!