Bakan Kacır: Dünyada söz sahibi Türkiye var

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünyada ezberlerin değiştiği, alışkanlıkların terk edildiği bir dönemin içinde olduklarını söyleyerek, “Bu yeni dönemde teknoloji üretme ve geliştirmede; yapamazlar, başaramazlar diyenlere inat, artık kendi evlatlarının kabiliyetlerine, akıl ve alın terine güvenerek adım atan bir Türkiye var. Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi, olana bitene seyirci kalmayan, kuvveti tesirli bir Türkiye var. Afrika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Uzak Asya’ya köprüler kuran, yeni iş birlikleri geliştiren, oyun değiştiren bir Türkiye var artık. Nitelikli, genç ve üretken beşeri sermayesiyle, eşsiz ticari bağları ve lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi bir Türkiye var.” dedi.

Bakan Kacır, Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri kapsamında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, Türkiye’nin Girişimcileri ve İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Kacır, inovasyon kültürüne istikamet tayin eden, inovasyon dünyasına yönelik farklı bakış açıları geliştirmesini sağlayan Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti. Kacır, Türkiye’nin Girişimcileri Yarışması’yla, Anadolu'nun dört bir yanından başarılı girişimcilerini bugüne kadar ülkemizin kalkınması için döktükleri alın ve akıl terlerini ödüllendirdiklerini söyledi. Teknolojik dönüşüm rüzgarının tarihte hiç olmadığı kadar hızlı ve kuvvetli estiği bir dönemde olduklarını hatırlatan Kacır konuşmasında şunları söyledi:



ZORUNLULUK



Teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunma kabiliyetinin, sürdürülebilir başarı ve rekabet avantajını belirlediği bu yeni dönemde iş dünyası için inovasyon, dijitalleşme ve Ar-Ge’ye yatırım yapmak artık bir tercih değil zorunluluktur. Ortaya çıkan bu tabloda Türkiye’yi yenilikçi teknolojilerin salt müşterisi ve pazar yeri olarak gören yaklaşımı asla kabullenmiyoruz. Teknoloji girişimciliğinin, Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizin her alanında yazacağımız yeni başarı hikayelerinin ana aktörü olduğuna inanıyoruz. Genç ve dinamik nüfusumuz, küresel üretim zincirinde sahip olduğumuz rol; Türkiye için teknoloji girişimciliğinin fırsat pencerelerinin nişanesidir.



TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİLİĞİ



208 üniversitemizde ve araştırma altyapılarımızda yüzbinlerce araştırmacımızın geliştirdiği bilgiyi ekonomik değere dönüştürecek olan da teknoloji girişimciliğidir. İşte bu anlayışla, Türkiye’yi teknoloji girişimciliğinde devler ligine ulaştırmayı hedefleyen çok boyutlu politikalar ve girişimcilik ekosistemimizin ihtiyaçlarını adresleyen düzenlemeler ile ülkemizde yeni teknoloji girişimlerinin yeşermesi ve ölçeklenmesi için gayret gösteriyoruz.



VİZYON PROJELER



Son 22 yılda adım adım oluşturduğumuz etkin ve bütüncül Ar-Ge teşvik mekanizmamızın girişimcilik ekosistemimizi taşıdığımız seviye, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde atacağımız yeni hamleler için bize cesaret veriyor. Teknoparklarımızın sayısını 2’den 104’e çıkardık. Teknoparklarımızı 100 bin Ar-Ge ve tasarım personelinin çalıştığı, 10 bin 800 teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere pekçok alanda “Milli Teknoloji Hamlesi”nin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürdük.



GİRİŞİM FABRİKASI

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Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizin sayısı bin 600’ü aştı. Tohum ve tohum öncesi aşamadaki girişimlerin ülkemizde en büyük destekçisi konumundaki TÜBİTAK Bigg programıyla 2 bin 379 teknoloji girişiminin kurulmasına öncülük ettik. TEKMER’lerimizle, sayıları 100’ü aşan kuluçka merkezleriyle ve hızlandırıcı programlarıyla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırıyoruz. 2018’den bu yana düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca gencimizi ülkemizin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil ettik. Adeta girişim fabrikasına dönüşen TEKNOFEST’lerden her yıl binlerce girişim doğuyor.



GARAJ MODELİ



Toplumun tüm kesimlerinden yetenekleri keşfettiğimiz, onlara girişimcilik yolculuğuna başlama fırsatı sunan Türkiye garaj modelimizle teknoloji girişimciliğinde altın çağını yaşıyor. Tohum öncesi yatırım sayısında bu yılın ilk üç çeyreğinde Avrupa’da birinciyiz. Türkiye 2019’a kadar henüz unicornu olmayan bir ülkeydi. Bugün 6’sı bakanlık desteklerimizden yararlanan milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn’umuz var.



DOĞRU ADRES



Türkiye artık teknoloji girişimciliğine başlamak ve ölçeklenmek için doğru adres konumundadır. Turcorn 100, Terminal İstanbul, Türkiye Tech Visa gibi girişimci dostu nice yeni uygulamayla bu ivmeyi kaybetmeyecek, daha da yükselteceğiz. Hedefimiz 2030 yılına bu topraklardan 100 Turcorn’un çıkması ülkemizde 100 bin teknoloji girişiminin yeşermesidir.



VAZGEÇİLMEZ UNSUR

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Teknoloji geliştirme kabiliyetini güçlendirmenin sadece bir kalkınma mevzusu değil ülkeler açısından siyasi ve askeri bağımsızlığın vazgeçilmez unsuru olduğunu acı tecrübelerle uzun yıllar önce bizzat deneyimlemiş bir ülkeyiz. Orta Doğu’daki son gelişmeler de teknolojik bağımsızlığın hayati oluşunu tüm dünyaya hatırlattı.



İŞARET FİŞEĞİ



Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Dijitalleşen dünyada pazar değil, yüksek teknoloji ve katma değer üreten Türkiye”yi inşa yolculuğunda son yıllarda çok önemli kazanımlar elde etti. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün harp paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi.



FIRSATA DÖNÜŞTÜREN TÜRKİYE



Artık kritik ve stratejik savunma teknolojilerine ulaşmak için el kapısında bekleyen bir Türkiye yok. Aksine kendisine uygulanan açık ya da örtülü ambargoları nitelikli insan kaynağıyla, uluslararası kalitede üretim, Ar-Ge ve proje yönetimi kabiliyetleriyle yeni yerli ürün, sistem ve alt sistemleri geliştirmek için fırsata dönüştüren bir Türkiye var. Teknolojide paradigma değişimlerinin teknoloji yarışında geriden gelen ülkeler için tehdit değil aksine küresel ölçekte iddia sahibi olma yolunda bir fırsat olduğu yaklaşımını benimseyen bir Türkiye var.



TÜRKİYE’NİN OTOMOBİLİ



Bu vizyonu esas alan sanayi politikamızı sivil alanlara da taşıyarak Türkiye’nin otomobili Togg’la milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük. 5G teknolojilerinden uçan akıllı mobilite sistemlerine, bataryadan çip teknolojilerine, güneş panellerinden rüzgâr türbinlerine, biyoteknolojik ilaçlardan yeni nesil uydu teknolojilerine, hızlı trenlere kadar pekçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirmek ve yeni lider teknoloji girişimleri çıkarmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz.



DESTEK MEKANİZMALARI

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Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla; ekonomimizin yükselişini destekleyecek teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansmana erişim imkânı getirdik. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile yüksek teknoloji yatırımları için Ar-Ge’den seri üretime, uçtan uca bütüncül bir destek mekanizması kurduk.



YATIRIMLARIN ODAĞI



Ülkemize yönelik yatırım iştahının yükseldiği bir dönemde Türkiye’yi yüksek teknoloji yatırımlarının merkezi hâline getirecek tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nı açıkladık. Yerli ve yabancı yatırımcıların programa bugüne kadar gösterdiği teveccüh; yatırımcılar için güvenli bir liman konumundaki ülkemizin önümüzdeki dönemde küresel yüksek teknolojili yatırımların odağı olacağını kanıtlıyor.

KUVVETİ TESİRLİ: Dünyada ezberlerin değiştiği, alışkanlıkların terk edildiği bir dönemin içindeyiz. Bu yeni dönemde teknoloji üretme ve geliştirmede; yapamazlar, başaramazlar diyenlere inat, artık kendi evlatlarının kabiliyetlerine, akıl ve alın terine güvenerek adım atan bir Türkiye var. Bölgesinde güç sahibi, dünyada söz sahibi, olana bitene seyirci kalmayan, kuvveti tesirli bir Türkiye var. Afrika’dan Orta Doğu’ya, Avrupa’dan Uzak Asya’ya köprüler kuran, yeni iş birlikleri geliştiren, oyun değiştiren bir Türkiye var artık. Nitelikli, genç ve üretken beşeri sermayesiyle, eşsiz ticari bağları ve lojistik imkanlarıyla yatırımcıların gözdesi bir Türkiye var.