Bakan Kacır: Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz

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Türkiye’nin kültürel miraslarından biri olan, eşsiz tadı ve asırlık geçmişiyle şifa kaynağı Manisa mesir macunu, artık AB coğrafi işaretiyle Avrupa’da da tanınıyor. Bakan Kacır, sağlık, bolluk ve birlik sembolü Manisa mesir macununun listeye dahil olmasıyla AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürün sayısının 28'e yükseldiğini belirtti. Kacır, açıklamasında "41 farklı baharatla hazırlanan, şifalı içeriği ve asırlık geleneğiyle mesir macunumuz kültürel mirasımızın en değerli tatları arasında yer alıyor. Yerel kalkınma hamlesiyle Anadolu'nun zenginliklerini dünyaya tanıtmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE’NİN TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET SAYISI 1646 OLDU

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerine göre, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde tescilli 28 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Türkiye genelinde tescilli coğrafi işaret sayısı ise 1646’ya ulaştı. Coğrafi işaret başvurularının en fazla yapıldığı iller; Hatay, Diyarbakır ve Erzincan oldu. Halen 4’ü ilan aşamasında olmak üzere toplam 66 başvurunun tescil süreci ise devam ediyor.