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Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları artırıldı

29.07.2024 - 15:28 | Son Güncelleme :
Bakan Kacır açıkladı: TÜBİTAK bursları artırıldı | Genel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır "Bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB), Bilim İnsanları Destekleme Programı Başkanlığı (BİDEB) ve Genel Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından desteklenen projelerde, öğrencilere yapılan burs ödemelerinin aylık üst limitleri güncellenerek artışa gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bilim insanlarımıza, araştırmacılarımıza ve öğrencilerimize sunduğumuz TÜBİTAK burslarını artırdık. Türkiye’yi dünyada en üst sıralara taşıyacak, bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edecek araştırmacı insan kaynağımıza yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi yetişmiş insan kaynağımızla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

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Buna göre önlisans veya lisans öğrencisine verilen burs miktarı 4 bin TL’den 4 bin 800 TL’ye yükseltildi. Yüksek lisans öğrencisine verilen burs miktarı 13 bin 500 TL’den 16 bin 500 TL’ye çıkartılırken, doktora öğrencisine verilen burs miktarı da 20 bin TL’den 24 bin TL’ye yükseltildi. Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise 27 bin TL iken 32 bin TL olarak güncellendi.

Öte yandan BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programında yer alan performans kriterlerine göre başvuru yapmaları durumunda doktora öğrencileri 8 bin 700 TL ve doktora sonrası araştırmacılar 10 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi alabilecek.


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