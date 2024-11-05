Bakan Işıkhan'dan emeklilik ve asgari ücret mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan emeklilik sisteminde bir değişiklik olup olmayacağına yönelik "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz" derken asgari ücrete yönelik "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz" dedi.

İşte Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Vatandaşlarımızdan önemli istirhamımız olacak. Ziyaret ettikleri, fark ettikleri hastanelerde, kuruluşlarda bir anormallik veya sıkıntıyla karşılaştıklarında Alo 170 veya CİMER'e başvurularını rica ediyoruz.

Rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. En önemlisi sağlık ödemelerinin denetimi. Yapay zekayı kullanarak bize gelen faturaların denetimlerini elektronik ortamda inceleyeceğiz.

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Faturaları inceleyen çok güçlü bir ekip var SGK'da. İnsan olduğu için hata yapma olasılığı yüksek. Yapay zekaya yüklendiğinde hemen analiz edilebilecek, standart dışı, aykırı uygulama varsa bize copilot otomatik olarak verecektir. Bu verileri kullanmak durumundayız. Çağımızda verilerin değerlendirilmesi çok önemli. 2024 yılında 2 bine yakın sağlık hizmeti sunucusunu denetlemiş olacağız.

Hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler, gözlükçüler ve diğer sağlık hizmeti veren sunucularımızı denetim sürecine alıyoruz. Mali boyutta faturalar ve diğer hususlarda mevzuata aykırı hususlar olursa müdahale ediyoruz.

EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

Asgari Ücret



Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Minimum ücreti ifade etmektedir. Çalışanlarımızı ve dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durum. Çalışma hayatımızın temel konularından bir tanesi. Asgari ücreti tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

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"MAKSİMUM NOKTADA ÜCRET OLMASINI HEDEFLİYORUZ"

En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz.

Asgari ücretin belirlenmesi noktasında geçen yıllarda paydaşlarımızdan olan TÜRK -İŞ ve TİSK'e teşekkür etmek istiyorum. Geçen yıl 17 bin lira olarak belirlemiştik. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip; Ocak ayında uygulamaya geçeriz.