Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete zam açıklaması | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette ara zammın olmayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tartışmaları üzerine bir açıklama yaptı. Mecliste AK Parti grup toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan "Göstergeler olumlu ilerliyor" diyerek asgari ücrette ara zammın olmayacağını belirtti. Bakan Işıkhan asgari ücrette artış için Aralık ayını işaret etti.

Bakan Işıkhan, Temmuz'da emekliye refah payının da gündemlerinde olmadığını da ifade etti.

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