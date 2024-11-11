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Bakan Işıkhan: İş gücündeki artış umut verici

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#TÜİK#OVP#Işıkhan
Bakan Işıkhan: İş gücündeki artış umut verici
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 12:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eylülde iş gücünde yaşanan artışı, hedefleri gerçekleştirmek adına umut verici gördüklerini bildirdi.

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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun, eylül ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Orta Vadeli Program'la uyumlu şekilde istihdamda olumlu görünümün devam ettiğini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"İstihdam sayımız eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu. İşsizlik oranı ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti ve son 17 aydır tekli hanelerde seyretme eğilimini korudu. İş gücünde yaşanan artışı da önümüzdeki dönemde hedeflerimizi gerçekleştirmek adına umut verici görüyoruz. İstihdamı yükseltmek adına politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."

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#TÜİK#OVP#Işıkhan

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