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Bakan Işıkhan: İlaca erişimi kolaylaştırıyoruz

13.06.2024 - 12:03 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan: İlaca erişimi kolaylaştırıyoruz | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu hastaların ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. Işıkhan "Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X.com hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan şunları dedi:

Raporlu hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştırmak için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz.

Aile hekimlerinin raporlu reçete edebildiği ilaç sayısını 1.858’e çıkardık.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz’un vatandaşlarımıza atacağı SMS’ler ile hangi ilaçların bu kapsama dahil olacağını bilgilendireceğiz.

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