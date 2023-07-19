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Bakan Işıkhan G20 zirvesine katılacak

19.07.2023 - 15:33 | Son Güncelleme :
Bakan Işıkhan G20 zirvesine katılacak | Genel Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 20-21 Temmuz tarihlerinde Hindistan’ın Indore şehrinde düzenlenecek olan ’G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere bugün Hindistan’a gidecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Toplantıda, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından istihdam alanında 3 öncelikli konu olarak belirlenen; küresel beceri açıklarının ele alınması, dijital ekonomi ve platform ekonomisi çalışanları için yeterli sosyal koruma ve insana yakışır çalışma koşullarının sağlanması ile sosyal güvenliğin sürdürülebilir finansmanı konuları ele alınacak.

Işıkhan toplantıda, G20 Hindistan Dönem Başkanlığı tarafından istihdam alanında belirlenen öncelikli konular hakkında Türkiye’deki gelişmeleri paylaşacak.

Işıkhan, ziyareti kapsamında toplantı başkanı olan Hindistan Çalışma ve İstihdam Bakanı Shri Bhupender Yadav, Brezilya Çalışma ve İstihdam Bakanı Luiz Marınho, Endonezya İşgücü Bakanı Ida Fauzıyah ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Gilbert Houngbo ile de görüşmeler gerçekleştirecek. G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı’na, G20 üyesi ülkeler ile davetli ülkelerin çalışma ve istihdamdan sorumlu bakanları katılacak.

’GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ’

Bakan Işıkhan, toplantıda yapacağı konuşmada, ’küresel beceri açığı’nın yanı sıra ’Türkiye Yüzyılı’nda çalışma hayatının bileşenleri olan; yatırım, istihdam, üretim, büyüme konularına ve çalışma hayatının kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalara değineceğini belirtti. 2023’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı olduğunu hatırlatan Işıkhan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100”üncü yılına güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu ’Türkiye Yüzyılı Vizyonu’ doğrultusunda; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme yollarıyla Türkiye ekonomisini canlandırmayı hedefliyoruz" dedi. 


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