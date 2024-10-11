Bakan Işıkhan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

TÜİK verilerini dün paylaşmıştık. İstihdamda çok güzel haberlere kavuşmuş olduk. Arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bütüncül politikalar alıyoruz. 16 aydır işsizlik oranımız tek hanede. İşsizlik Ağustos'ta yüzde 8.5 olarak gerçekleşti. Genç ve kadın istihdamında memnun edecek düzeyde. Bu başarıları rakamlarla ifade ediyoruz ama istihdama kattığımız bireyler söz konusu. İnşallah gelecekte uyguladığımız politikaların çok sağlam istikrarlı şekilde politikaları uygulamamızın göstergesi olarak değerlendiriyorum. Dünyada gelişmiş ülkelerde işgücünde sıkıntılar yaşanırken bizde yükselen seyir halinde artması ekonomik politikalarının nihai sonucu olarak değerlendiriyoruz.

Ortaya koyduğumuz politikalarla hedefimiz kadın istihdamını artırmak. Erkek istihdamında sorunumuz yok. Kadınlarda arzu ettiğimiz noktada değiliz. Kadınların ülkemizin kalkınmasında bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı önem veriyoruz. İş Pozitif programını hayata geçirdik. Çok önemli hedefler planlamaktayız. İstihdamımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Esas hedefimiz işsizlik oranımızı tek haneli seviyeye getirip sürdürülebilir hale getirmeyi istiyoruz.

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Özel sektörde işbirliğinde forklift, kule vinç, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık, ambarcılık gibi yerlerde kadın istihdamı az ve buralarla işbirliklerimizi gerçekleştiriyoruz. 600 bine yakın iş piyasasına girmiş durumda. Bu çok önemli bir rakam.

Gençlerin iş gücüne girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yapıyoruz. Eğitim vererek istihdama geçişlerini kolaylaştırıyoruz. İşsiz olan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak en önemli görevlerimiz arasında. Kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz. Haftada 3 gün çalışma şartıyla kamu kurumlarında çalışıyorlar. Ağaçlandırma, geri dönüşüm faaliyetleri, sosyal hizmetler, çocuk bakımları, engelli yaşlı bakımı, tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi, kültürel faaliyetler gerçekleştirilmesinde istihdam edilen vatandaşlar çalışabilecekler.

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Yakın zamanda yayınlanan ve yayınlanacak olan kriter söz konusu. Türkiye'de çalışma hayatı buluşmalarında bu konu yer almakta. Yönetmelik değişikliğinde istihdam, ücret ve mali yeterlilikte reform çalışmalarına girdik. 1 yabancı için 5 Türk vatandaşı istihdamı söz konusuydu. Bu revizyon aracılığıyla bilişim, sağlık, ev hizmetleri gibi sektörlerde yabancıların çalışma izinlerini kolaylaştırıyoruz. Kamu kurumlarında çalışan nitelikli projelerde görev yapan çalışanlar da söz konusu. Özellikle bizim burada iş gücü politikamızın temelinde iş gücünü önce yerli iş gücünden karşılanmasını arzu ediyoruz. İşverenler çalışacak personel bulamıyoruz diyor. İstihdamı artırırken bir yanda iş gücüne katılımı artırırken çalışacak kişi bulunmazsa sektör zorlukla karşı karşıya kalıyor. Bürokrasiyi azaltmak lazım, biz de bunu yapıyoruz.

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ASGARİ ÜCRET KONUSU

Asgari ücret sürecine erken başlamış olduk. Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşların hayat standartlarını yükselmek için politikalar sağlıyoruz. Bakanlık olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Asgari ücrette hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz konu değil. Aralık ayının başında işçi, işveren temsilcileriyle süreci başlatacağız. Kapsamlı şekilde işgücünün taleplerini karşılayacak oranları hep birlikte istişarede bulunarak gündeme getiriyorlar. En son kararı asgari ücret tespit komisyonu belirledikten sonra maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz. Asgari ücreti nominal olarak 90 katına çıkardık. Asgari ücretle ilgili destek veriyoruz, 700 liraya çıkardık bu rakam çok önemli. Süreç başlamadan esnaf bazı marketlerde fiyatları değiştiriyor haberleri yapılıyor. Asgari ücreti satın alma gücünü geliştirmek için veriyoruz. Bizim hedefimiz maksimum faydayı elde etmek.