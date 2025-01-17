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Bakan Işıkhan açıkladı... 5 ilde mücbir sebep hali uzatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Işıkhan#Deprem Bölgesi#Mücbir Sebep
Bakan Işıkhan açıkladı... 5 ilde mücbir sebep hali uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 13:59

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz.

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#Vedat Işıkhan#Deprem Bölgesi#Mücbir Sebep

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