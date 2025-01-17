Bakan Işıkhan açıkladı... 5 ilde mücbir sebep hali uzatıldı

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Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30.11.2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep halini 31.05.2025 tarihine kadar uzatıyoruz.