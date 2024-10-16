Bakan Göktaş'tan deprem sonrası talimat

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AFAD tarafından, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Alınan bilgiye göre, çevre illerde de hissedilen deprem sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yurt genelindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü ile video konferans toplantısı gerçekleştiriyordu.

Toplantı sırasında Malatya başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır ve bölge illerindeki müdürlerin deprem olduğunu belirtmesinin ardından "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Göktaş, duruma ilişkin ilk bilgileri aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra depremin hissedildiği bölgelerde saha taraması yapılmasını, vatandaşlara yönelik psikolojik destek çalışmalarına başlanması talimatı verdi.