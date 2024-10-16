×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Göktaş'tan deprem sonrası talimat

Güncelleme Tarihi:

#Mahinur Özdemir Göktaş#Deprem#Malatya
Bakan Göktaştan deprem sonrası talimat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 11:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Malatya merkezli depremin ardından Bakanlık ekiplerinin depremin hissedildiği bölgelerde psikolojik destek çalışmalarına başlaması talimatı verdi.

Haberin Devamı

AFAD tarafından, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Alınan bilgiye göre, çevre illerde de hissedilen deprem sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, yurt genelindeki Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü ile video konferans toplantısı gerçekleştiriyordu.

Toplantı sırasında Malatya başta olmak üzere Elazığ, Diyarbakır ve bölge illerindeki müdürlerin deprem olduğunu belirtmesinin ardından "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Göktaş, duruma ilişkin ilk bilgileri aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra depremin hissedildiği bölgelerde saha taraması yapılmasını, vatandaşlara yönelik psikolojik destek çalışmalarına başlanması talimatı verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahinur Özdemir Göktaş#Deprem#Malatya

BAKMADAN GEÇME!