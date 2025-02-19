Bakan Göktaş açıkladı... SYDV'lere 1.4 milyar lira aktarıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatarak, bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yardımların hızlı ve etkin bir şekilde ulaştırılacağını belirtti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü bildiren Bakan Göktaş, “Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV’lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için SYDV'lere 1,4 milyar lira tutarında kaynak aktardık.” ifadelerini kullandı.