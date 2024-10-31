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Bakan Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Big Para
Bakan Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefi 61 milyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 10:33

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Ocak - Eylül ayı turizm verilerini açıkladı. Bakan Ersoy 2024 ziyaretçi sayısı hedefinin 61 milyon olduğunu açıklarken ilk 9 ayda 46,9 milyar dolar gelir elde edildiğini belirtti.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarından satır başları şöyle: 

2023 yılında ilk 9 ayda 45 milyon ziyareti yakalamıştık. Bu yıl ülkemize 49 milyon 181 bin ziyaretçi geldi.

Yüzde 61.2'lik ziyaretçi sayısında artış görüyoruz.

Temmuz - Ağustos ayında Avrupa Futbol Şampiyonası ve Paris Olimpiyatları nedeniyle ziyaretçi sayısında düşüş bekliyorduk. 

Temmuz ayında yüzde 1.2'lik artış oldu. Ağustos ayında toparlanma başladı ve yüzde 2.7 artış gerçekleşti. Eylül ayını yüzde 6.2'lik bir artışla kapattık. Ekim ayını tahminen yüzde 10 ve üzeri bir artışla kapatacağız.

Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyon olarak revize ediyoruz.

Ülkelere göre ziyaretçilerde birinci sırada 5,5 milyon ziyaretçi ile Rusya.

5,2 milyon ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada. 3,7 milyon ziyaretçi ile Birleşik Krallık üçüncü sırada.

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Son çeyrekte Almanya ve Birleşik Krallık'ın Rusya'ya yaklaşacağını umuyoruz.

İlk 9 ayda 46,9 milyar dolar gelir elde ettik. 

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#Kültür Ve Turizm Bakanı#Mehmet Nuri Ersoy#Big Para

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