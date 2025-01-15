Bakan Ersoy, Tamer Karadağlı'yla bir araya geldi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.



2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy, "2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

2 MİLYONU AŞKIN SEYİRCİ İLE TARİHÎ ZİRVE



Sezon boyunca %66 artışla 2.149.361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları, 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştu. 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatı yurdun dört bir yanına ulaştı.



Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında “Kamyon Tiyatro” ile 55 il ve 80 ilçede 41.848 kişi tiyatro ile buluştu. Bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesi sağlandı.

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ULUSLARARASI BAĞLANTILAR YENİLENDİ



Devlet Tiyatroları, Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatrolarına sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunuldu.



Düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126.163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63.518 izleyiciye ulaşıldı.



2024 yılı, Devlet Tiyatrolarının bir sezonda en fazla ödül aldığı yıl oldu. 59 farklı ödül ile başarılar taçlandırıldı.