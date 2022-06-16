Bakan Dönmez: 1 milyar dolarlık yatırımı devreye alıyoruz | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrikli otomobillerin sayısının artacağına yönelik projeksiyonlara bağlı olarak altyapı yatırımları için 1 milyar doların harcanacağını söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "(Elektrik dağıtım sektörüne) Halihazırda 16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere geçtiğimiz yıl toplam 20 milyar liralık bir yatırım hayata geçirildi" dedi.

14. Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bakan Dönmez: "Önümüzdeki yılların en önemli konu başlıklarından biri elektrikli otomobiller olacak. Elektriğin hayatımıza girmediği nokta yok. Bizim bir asırdır bindiğimiz araçların yakıtı petrol türevleri iken artık orada da ciddi bir dönüşüm yaşanacak. 2030 yılına kadar bir projeksiyon var elektrikli araçta. 2030 yılında muhtemel araç sayısını dikkate alarak şebeke altyapısında bir yatırıma ihtiyacımız olacak. İşte bu altyapı için 1 milyar dolarlık yatırım devreye alıyoruz." ifadesini kullandı.

Dönmez'in açıklamaları şöyle:

Dağıtık enerji üretimi özellikle ana şebekeye binen yükün azaltılması açısından önemli. Burada hedeflerimiz çok nettir. Tüketicilerimiz de bu konuda teşvik ediyoruz. 2030 yılına kadar dağıtık üretim ve yenilenebilir enerji teknolojileri için yaklaşık 2 milyar dolarlık şebeke yatırımı yapılması gerekiyor. Sektörel siber ataklarda popüler olduğumuzu görüyoruz. Siber saldırıların yüzde 11’i enerji sektörüne yapılıyor. Yaklaşık her 9 siber ataktan 1’i enerji sektörüne yapılıyor.

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