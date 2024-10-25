Bakan Bolat'tan SSB Görgün'den önemli açıklamalar

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Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Şehitlerimiz bu ekibin kahramanlarıydı. İnşallah onlar cennette rabbimin peygamberimin sancağı altında olmalarını diliyoruz. Savunma sanayinde daha da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. 4,6 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı. Savunma sanayimizi daha yukarılara çıkaracağız. Türk sanayinin kalitesini dünyaya gösterdiğimiz için referans olmakta. Türk savunma sanayi, tarım, hizmet sektörü övgüler alıyor. Çok daha iyi yarınlara mücadelemiz koşarak devam edecektir. Menfur terör saldırısını geride bırakıp, güçlü, sağlam şekilde büyümeye devam edeceğiz.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamaları şöyle:

Öncelikle başsağlığı diliyorum. İlk dakikadan itibaren savunma sanayi yüksek aidiyeti olanların çalıştığı bir sektör. Savunma sanayinin içten bir motivasyonu var. Ülkemizin güvenliği, geleceği, çocuklarımızın yarınları için çalıştıkları için ayrı bir eforla çalışıyor. Bu fuara bakıldığında 1478 firma var. Ana entegratör firmalar olduğu gibi ne kadar güçlü tedarik zincirinin olduğunu gösteren bir fuar bu. Menfur saldırı olduğunda fuarımız devam ediyordu. Fuarımızda hem TUSAŞ'ımızda daha motive çalışarak aidiyetimizi bir kez daha hatırlayarak çalışmaya devam ettik. Hemen saldırıdan sonra ertesi gün çalışanlarımız geldi, uluslararası teslimatlarına devam ettiler. Saldırı sırasında yaralanan ertesi gün işine devam eden personeller oldu. Ankara'daki saldırı sırasında tesiste olup fuarda vazifesi olanlar oldu. Büyüyoruz, gelişiyoruz, katma değerli çalışıyoruz. Ülkemizin çok kahraman bir ordusu var. Teknoloji üretiyoruz. Teknoloji ordusu gece gündüz çalışıp üretecek.