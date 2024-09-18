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Bakan Bolat'tan otomotiv ve emlak piyasası açıklaması

18.09.2024 - 11:55 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat'tan otomotiv ve emlak piyasası açıklaması | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı ve otomotiv fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle otomotiv ve emlak piyasasında özellikle 2. el satışlarda ciddi düşüşler oldu" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı ve otomotiv fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle otomotiv ve emlak piyasasında özellikle 2. el satışlarda ciddi düşüşler oldu." dedi.

Bakan Bolat, İstanbul'da düzenlenen Global Leader Summit-Küresel Liderler Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Ticaret Bakanlığı olarak sektörel düzenlemeler ve yürürlüğe koyma yetkileri bulunduğunu dile getiren Bolat, "Geçen yaz döneminin başlarında, Kovid-19 döneminde başlayarak otomotiv sektöründeki yedek parça eksiklikleri nedeniyle çok ciddi bir çalkantı ve otomotiv fiyatlarında aşırı yükselişler vardı. Aldığımız tedbirlerle hem otomotiv hem emlak piyasasında özellikle 2. el satışlarda ciddi düşüşler oldu." diye konuştu.

Birinci el satışlarda stabil bir durumun son bir yıldır devam ettiğinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:

"Bu yaz boyunca çalıştığımız iki önemli düzenlememiz vardı. Emlak sektöründe tüketicileri korumak ve emlak piyasasındaki bazı manipülasyonları ve fiyat şişirmelerini engellemek için gerek satış noktasında gerekse kiralama noktasında mülk sahibinin ve birinci derece yakınlarının emlakçıyı e-devlet üzerinden girerek, yetki vereceği emlakçıyı belirlemesi ve bu şekilde de güvenli satış veya kiralama işleminin gerçekleştirilmesi. Bu düzenlememiz 15 Eylül'de başladı. Şu anda deneme safhasında 1 Ocak'tan itibaren kesin olarak yürürlüğe girecek. Bir diğer önemli düzenlememiz de motorlu taşıt satışlarında yayınladığımız yönetmelik oldu. Yine burada da özellikle araç satışlarında çeşitli tüketici mağduriyetleri oluşmaması anlamında 27 Eylül'de başlayacak olan güvenli ödeme mekanizması.

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Onun da hazırlıkları tamamlanıyor. Böylece hem emlak hem otomotiv gibi tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bu iki önemli alanda piyasada çok ciddi bir güven sağlanmış, tüketici mağduriyetleri önlenmiş olacak. Böylece ödeme açısından da alıcıyla satıcı arasındaki ihtilaflar ortadan kaldırılacak. Yetki ve sorumluluk Ticaret Bakanlığı'nda olduğu için de gerekli mevzuat düzenlemelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayından geçtikten sonra yayınlamış oluyoruz. Piyasa ne kadar istikrara kavuşursa ne kadar düzene girerse, alım satım faaliyetlerinde güven oluşursa, ekonomi ve ticaret büyürse biz o kadar memnun oluruz."

"YENİLENMİŞ ÜRÜNLER MEVZUATINI ÇIKARDIK"

Bolat, evden eve satışlarda da yeni bir düzenlemenin ağustos sonunda yürürlüğe girdiğini ifade ederek, çok sayıda ev hanımının iştigal alanı olarak kullandığı bu sektörde tüketiciler arasında cayma hakkının genişletilmesi uygulamasını getirdiklerini ve bu işle iştigal eden özellikle ev hanımları noktasında da koruyucu bir düzenleme olduğunu söyledi.

Yenilenmiş ürünler mevzuatını çıkardıklarını belirten Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Cep telefonları, iPad, elektronik saat gibi, birçok çok ciddi döviz harcanması yapılan ve ithalata bağımlı olan alanlarda israfı azaltmak ve ithalat rakamlarını azaltma gayesiyle yenilenmiş ürünlerin ticaretini de teşvik etmek için bir düzenleme çıkardık. Ağustos ayının sonlarında bu tür çalışmalara devam edeceğiz. Ekonomide, sektörlerde ihtiyaç olan konularda biz kendi tespit ettiğimiz alanlarda ya da bize dile getirilen konularda çalışmalarımızı yapıp, ekonomide, ticarette mümkün olduğunca daha fazla istikrar, daha fazla ticaret, daha fazla güven ve en az risk ve en az güvensizlik kavramlarını pekiştirmeye gayret ediyoruz.

Kurlarla ilgili Merkez Bankamız, ekonomiden sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladılar. Kurlar biliyorsunuz, dalgalı kur sistemi ülkemizde uygulanmakta. Biz ihracatçılarımızın gerek maliyetlerinin düşürülmesi gerekse de yeni pazar imkanlarına kavuşmaları noktasında Ticaret Bakanlığı olarak onlarla zaten sürekli birlikte çalışıyoruz. Destek programları hazırlıyoruz. Önümüzdeki süreçte ihracatçılarımızın finansmanına erişimi ve maliyetleri konusunda çok olumlu gelişmeler yaşanacaktır. Bu konuda ekonomi koordinasyon kurulu içinde birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz."


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