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Bakan Bolat'tan Katarla imzalanan 'Niyet Beyanı' hakkında açıklama

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#Katar#Niyet Beyanı#Big Para
Bakan Bolattan Katarla imzalanan Niyet Beyanı hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 13:57

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar ile imzalanan 'Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı'nın önemli katkılar sağlayacağını açıkladı.

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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş Katar ile imzaladığımız 'Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı' ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma hedefimize, yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesine, iş dünyalarımız arasındaki bağların güçlenmesine ve ticari alanda ortak dijital platformların hayata geçirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde attığı güçlü adımlarla küresel ticaret ağını genişletmeye devam eden Türkiye, ikili ve çok taraflı iş birlikleri ile pazar payını da artırmaya devam edecektir" dedi.

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#Katar#Niyet Beyanı#Big Para

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