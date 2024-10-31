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Bakan Bolat'tan Edirne'ye ziyaret

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#Ticaret Bakanı#Edirne#Big Para
Bakan Bolattan Edirneye ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 09:43

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

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Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak için Edirne'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı, valilik önünde Vali Yunus Sezer karşıladı.

Trakya Birlik İlkokulu öğrencileri Mete Kahraman ve Pelin Şengör, Bakan Bolat'a çiçek verdi.

Karşılamada, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Tuncer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu yer aldı.

Vali Sezer'le makamında bir süre görüşen Bolat, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na hareket etti.

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#Ticaret Bakanı#Edirne#Big Para

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