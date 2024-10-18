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Bakan Bolat TDT toplantısına katılmak üzere Bişkek'te

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#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat#Bişkek
Bakan Bolat TDT toplantısına katılmak üzere Bişkekte
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 09:31

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısına katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'e gitti.

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Sosyal medya üzerinde açıklama yapan Bolat, şunları söyledi:

"Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13. Toplantısına katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teyiz. 

Ortak bir şuur ile bir araya gelen Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler, siyasi, ekonomik ve ticari olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Ticaret ve enerji rotalarına yaptıkları ev sahipliği ile Orta Koridor üzerinde stratejik öneme sahip olan üye ülkeler; ekonomi, ticaret, ulaştırma, enerji, teknoloji, savunma sanayii başta olmak üzere çok çeşitli alanlardaki iş birliğini her geçen gün güçlendiriyor.

Bugün düzenlediğimiz toplantımızın iş birliğimizi daha da derinleştirme noktasında önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır." 

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#Ticaret Bakanı#Ömer Bolat#Bişkek

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