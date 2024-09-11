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Bakan Bolat: Son 13 ayın 9'unda ihracat rekorları kırdık

11.09.2024 - 15:50 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: Son 13 ayın 9'unda ihracat rekorları kırdık | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini belirterek, "Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen Texhibition Kumaş ve İplik Fuarı (Texhibition İstanbul) kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, haksız rekabet oluşturan bazı kural dışı ithalat uygulamaları konusunda üreticilerin yoğun şikayetleri olduğunu söyledi.

Bolat, "Aradan geçen 15 ayda Ticaret Bakanlığı olarak gerek İhracat Genel Müdürlüğümüz gerekse İthalat Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla bu sorunların çok büyük bölümünü çözdük." dedi.

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Eximbank kaynaklarının, reeskont kredisinin 10 katı artırıldığını belirten Bolat, diğer taraftan döviz bozdurma zorunluluğunun yüzde 80'den yüzde 30'a düşürüldüğünün altını çizdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Biz Bakanlık olarak bütçemizde planlanandan çok daha fazla hibe destekleri verdik. İthalat cephesinde de bize yapılan şikayet başvuruları için gerçekleşen soruşturmalar sonucunda yanlış uygulamalar, haksızlık oluşturan uygulamalara karşı da tereddütsüz önemli kararlar aldık. Bugün Texhibition fuarı giderek büyümekte. Bu da tekstil ve konfeksiyon sektörünün Türkiye için ne kadar önemli ve temel stratejik bir sektör olduğunu göstermekte. Hükümet olarak, devlet olarak, Türkiye olarak tekstil ve konfeksiyon sektörünü asla ihmal etmedik, etmeyeceğiz. Diğer sektörler için de aynı sözü hep söyledik ve dünya çapında bir şöhrete ulaşan Türk tekstili, Türk markaları hem tekstilde hem konfeksiyonda büyümeye devam edecekler.

Yeter ki istişare ile doğru reçetelerde buluşalım, doğru tedbirler alalım ve markalaşma yoluyla, inovasyon yoluyla, kaliteli üretim yoluyla sizlerin dünya arenasında, ticarette daha karlı, daha yüksek fiyatlı ürünler satabilmeniz mümkün olsun demiştik. Bizim bütün aldığımız tedbirler bu doğrultuda oldu. Firma başına 10 milyon lira, yeşil dönüşüme uyum çalışmaları başlatan firmalara danışmanlık hizmetlerinde yüzde 50'ye kadar hibe desteği verme paketidir bu. Bu yola giren firmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Eximbank'ın uygun şartlarda yeşil dönüşüm finansman paketlerini de almaya hak kazanacaklar."

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"TEXHİBİTİON FUARINA BU YIL 527 FİRMA KATILDI"

Bakan Bolat, bu yılki Texhibition fuarına 527 firmanın katıldığını, yurt dışından binlerce ziyaretçi olduğunu belirterek, Türk tekstil sektörünün kalbinin burada attığını, 3 gün boyunca en güzel ürünlerin burada sergileneceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinin 2023 yılını yüzde 5,1 reel büyümeyle kapattığını kaydeden Bolat, "Dünya çapında en önde gelen ülkelerin başında geldik. Bu yıl da birinci çeyrekte yüzde 5,6 büyüme sağladık. Bunun 1,6 puanlık net katkısını ihracat sağladı." diye konuştu.

Bolat, ihracatçıların başarısının büyümede lokomotif rol oynadığına işaret ederek, "İlk 6 ayın ortalama büyüme oranı yüzde 3,8. Bunun da 1,4 puanlık net katkısı yine ihracattan gelmektedir. Bu inşallah devam edecektir. Geçen yıl 255,6 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin mal ihracat rekorunu kırmıştık." dedi.

Depremde 6 milyar dolarlık bir ihracat kaybının yaşandığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Allah'a şükür son bir yıl itibarıyla 262 milyar dolar mal, 106 milyar dolar hizmetler ihracatına ulaştık. Son 13 ayın 9'unda aylık ihracat rekorları kırdık. Hükümet olarak aldığımız tedbirler, Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve sahada üretimde ve ticarette akıncı ruhuyla başardığınız ihracat rakamları ile bu sonucu elde ettik. 262 milyar dolara ulaştık ama yıl içinde çok önemli olaylar oldu. Orta Doğu'da bir soykırım şeklinde bir saldırı var ve İsrail'in saldırısı. Ticareti durdurduk. Rusya'ya yönelik bir ambargo var. Avrupa Birliği'nde bu yıl için ekonominin canlanması bekleniyordu ama Avrupa Birliği canlanamadı. Yüzde 0,6'lık büyümede kaldı. Halbuki bütün dünya kuruluşları 'yüzde 1,5 Avrupa Birliği'nin ekonomisi büyüyecek' diyorlardı. Bu gerçekleşmedi. En önemli şey küresel talebin canlanmasıdır."

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Bolat, doğru istikamette, hedefleri gerçekleştirme yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Finansmana erişim, maliyetlerin ucuzlaması konusunda özellikle istihdam yoğun sektörler açısından gayret içindeyiz. Hükümet olarak bakanlıklar arası çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle inşallah yeni tedbirler almaktan da çekinmeyeceğiz. Tekstil ve konfeksiyonda bu yıl ilk 8 ay itibarıyla 21,2 milyar dolar ihracatımız var. Geçen yılın tamamında yaklaşık 33 milyar dolardı. Tekstilde geçen yıl aldığımız tedbirlerle özellikle tekrardan fabrika çarklarının hızlandığını birlikte gözlemledik. Üretimde ve ihracatta artış trendleri devam etti. Onlar ilk 8 ay itibarıyla 6,2 milyar dolar ihracata ulaştılar ki geçen yılın rakamlarıyla kafa kafaya bir tablo." ifadelerini kullandı.


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