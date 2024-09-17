Bakan Bolat enflasyon için tarih verdi | Genel Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyonun 3 ayda 24 puan azaldığını belirterek "Haziran-ağustos arası üç ayda enflasyon 24 puan geriye geldi ve daha da hızlı geriye gelecek inşallah. Gelecek yıl bu zamanlarda yüzde 20'li rakamlarda yıllık enflasyonu görebileceğiz." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Isparta ziyareti kapsamında bir otelde düzenlenen AK Parti Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin düzenlediği Türkiye buluşmaları serisinde Isparta'da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu toplantılarda halkı, esnafı, çiftçiyi, ticaret ve sanayi odası üyelerini, sivil toplum kuruluşlarını dinleyerek çözüm önerilerinde bulunduklarını belirten Bolat, Türkiye'nin cennet gibi bir ülke olduğunu, tarımsal üretimde Avrupa'da ikinci, dünyada onuncu sırada olduğunu söyledi.

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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın 22 yıllık döneminde tarımsal üretimdeki gelirin 31 milyar dolardan 71 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Bolat, "İhracatımız 3 milyar dolardı. Şimdi tarımsal ihracatımız 31 milyar dolar. Bu sene inşallah 33 milyar doları aşacak. Tarımsal üretim büyüyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, birinci önceliklerinin 86 milyon vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamak, sonra ihracat yapmak olduğuna işaret ederek, "Üretimi az olan kritik ürünlerde ihracata kota getirme ya da sınırlama getirme gibi uygulamalar yapmak durumunda kaldık ama her şey tüketicilerimizin esenliği ve makul şartlarda ve fiyatlarda ürün alabilmeleri, tedarik edebilmeleri için olmuştu. Bu yıl mayıs ayında bazı ürünlerdeki ihracat kotası sınırlamalarını zaten aldırdık. En son birkaç gün önce zeytinyağında kotayı tamamen kaldırdık. Bu şekilde piyasayı yakından izlemeye devam ediyoruz. İçeride çiftçilerimizin uygun şartlarda fiyat bulabilmeleri için de ithalat sınırlaması getirmek durumunda kalıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık tarihinde 17 seçim kazanıp 22 yıl hükümet olan başka bir parti olmadığını anımsatan Bolat, "Çok başarılı, güven veren, teşkilatçı, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. İkincisi, güçlü bir teşkilatımız var. Üçüncüsü Cumhurbaşkanımızın hem vizyonerliğinde hem önderliğinde çok çalışkan, hizmet yapan eserler üreten hükümetler görev yaptı. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar bütün bakan arkadaşlarımız canla, başla bu millet için, aziz milletimiz için, aziz vatanımız için çaba sarf ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

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Bolat, büyük reformlar yapıldığını, özgürlüklerin genişletildiğini, terörün çok büyük ölçüde Türkiye topraklarından tamamen defedildiği dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ekonomi beş katından fazla büyütüldü. Milli gelirdeki artış dolar bazında beş kat arttı. 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktık. Sene sonuna kadar daha da yükselecek. Kişi başına milli gelir de 3 bin 600 dolardan, 13 bin 300 dolara geçen ay sonu itibarıyla geldi. Bu yıl sonu itibarıyla 14 bin doların üzerinde, belki 15 bin doları da görebileceğiz. Bunlar kolay olmadı. Bütün bu çabalar, başarılar Isparta gibi bir gül bahçesinde gerçekleşmedi."

Tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete çok büyük başarılar elde edildiğini vurgulayan Bolat, "Görüyoruz ki bu 22 yıllık başarıyı söndürmek ya da durdurmak için kriz veya felaket tellallığı üzerine kurulan bir muhalefet çabası var." görüşünü paylaştı.



"DIŞARIDAN BAKILDIĞINDA ÇOK GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE PROFİLİ VAR"

Salgının, Rusya-Ukrayna savaşının ve depremin en büyük maliyetinin yüksek enflasyon olduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada bu oldu. Ticaret Bakanı olarak dünyada birçok ülkeye gidiyorum. Dışarıdan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Saygı duyulan, itibarlı, dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı var. Bunları görmekten bir vatandaş ve hükümetin bir bakanı olarak iftihar ediyorum. Elhamdülillah bu bizim müzakere gücümüzü, pazarlık gücümüzü arttırıyor. Avrupa'da, Amerika'da, kuzeyde Rusya'da, Türk Cumhuriyetleri'nde, Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da bambaşka güçlü bir Türkiye bakışı var. İçerideki günlük politik çekişmeler ya da kriz çığırtkanlığı çabaları oralardan duyulmuyor, görülmüyor. Onlar üretime, dış politikaya, askeri savunma gücüne bakıyor. Türkiye'nin ihracat gücüne bakıyor. Türk malının kalitesine bakıyor."

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Ömer Bolat, Türkiye'de 83 bin yabancı yatırımcının bulunduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu yatırımcılar Türkiye'ye 267 milyar dolar para getirdi. Son 22 yılda yatırım yaptılar. Buradan para kazanmak için yaptılar. Biz de yatırımdan, istihdam artışından, vergi artışından, üretim artışından ihracat artışından faydalandık. Bizim 262 milyar dolar ihracatımızın yüzde otuzu yabancı yatırımcılardan geliyor. O nedenle Asya'dan, Uzak Doğu'dan ayrılacak, gelecek yatırımcılara bizim kapımız açık. Perakende ticaret kanununda değişiklikler yapıldı. Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede geçen mayıs ayında cezalar 10 kat arttırıldı. Motorlu taşıtlarda güvenli ödemenin ikinci el satışlarda olması için daha bir hafta önce yeni bir yönetmelik çıkardık. İç ticaretteki bu düzenlemeler piyasada istikrarı getirdi."



"ENFLASYON 3 AYDA 24 PUAN AZALDI"

Aldatıcı reklamlara yönelik cezaları arttırdıklarına değinen Bolat, "15 Eylül'de başlayan elektronik ilan doğrulama sistemine dayalı olarak e-Devlet üzerinden emlakçıyı yetkilendirme mekanizmasını getirdik. Vatandaşımız güvenle satış ya da kiralama işlemini yapabilsin diye bu düzenlemeleri getirdik." dedi.

Bolat, önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğuna dikkati çekerek, "Üç yılda ne pahasına olursa olsun, enflasyonu inşallah yüzde 10'un altına, tek haneye indirmeyi başarmak istiyoruz. Enflasyon gerçekten adaletsizliği getiriyor, maalesef ticari ahlakı bozuyor. İstikrarın sağlanması noktasındaki adımlarımız başarılı olmaya başladı. Türk lirasına güven arttı. Türkiye'nin yine en büyük sorunlarından biri olan cari açığı, Allah'a şükür 15 ayda 57 milyar dolar açıktan ağustos itibarıyla 15 buçuk, 16 milyar dolara düşürdük. Döviz biriktirmeye başladık. Türkiye'nin ekonomisinin kırılganlığını azaltmış oldu. Dünyada yatırımcıların Türkiye'ye daha güvenle bakmasını sağlamış oldu. Allah'ın izniyle enflasyon, 3 ayda 24 puan azaldı. Haziran-ağustos arası üç ayda enflasyon 24 puan geriye geldi ve daha da hızlı geriye gelecek inşallah. Gelecek yıl bu zamanlarda yüzde yirmili rakamlarda yıllık enflasyonu görebileceğiz." diye konuştu.

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