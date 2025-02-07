×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Bayraktar'dan Somali mesajı: İş birliği süreci başlattık

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Somali
Bakan Bayraktardan Somali mesajı: İş birliği süreci başlattık
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 14:14

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Somali ile kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik" dedi.

Haberin Devamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali ile kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar X'ten yaptığı açıklamada, "Somali’nin yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Dahir Shire Mohamed ve heyeti ile İstanbul’da bir araya geldik." dedi.

Açıklamasında şunları söyledi:

"Oruç Reis Gemimiz Somali denizlerinde sismik çalışmaların yüzde %50’sini tamamladı. Sayın Bakan ile arama çalışmalarının bundan sonraki sürecini ve kara sahalarında da geliştirebileceğimiz yeni iş birliklerini değerlendirdik. Ayrıca madencilik alanında da yeni bir iş birliği süreci başlatma kararı aldık.

Enerji ve madencilik alanındaki iş birliğimizi, ülkelerimiz arasındaki yakın ve samimi ilişkilere yakışır seviyeye ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Bayraktar#Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı#Somali

BAKMADAN GEÇME!