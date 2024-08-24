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Bakan Bayraktar'dan rekor üretim açıklaması

24.08.2024 - 14:36 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar'dan rekor üretim açıklaması | Genel Haberler

"Temmuz ayında elektrik üretiminde rekor seviyeye ulaştık" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57'sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" açıklamasında bulundu.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temmuz ayında hem elektrik tüketiminde hem de elektrik üretiminde rekor seviyelere ulaştık. Yılın en sıcak günlerinde zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 57’sini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık" ifadelerini kullandı.


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