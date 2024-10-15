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Bakan Bayraktar'dan nükleer enerji görüşmesi

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#Alparslan Bayraktar#Nükleer Enerji#Bigpara
Bakan Bayraktardan nükleer enerji görüşmesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 16:45

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası işbirliği imkanlarını ele aldık" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli nükleer enerji şirketi CNOS'nin Başkan Yardımcısı Qiao Gang ile Türkiye'de inşa edilebilecek büyük ölçekli ve küçük modüler reaktörlere yönelik olası işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, enerjide arz güvenliğinin sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflendiğini belirtti.

Karbon nötr hedefi doğrultusunda 2050'ye kadar 20 bin megavatlık nükleer enerji kapasitesinin devreye alınacağını kaydeden Bayraktar, "Akkuyu, Sinop ve Trakya'da kuracağımız toplam 15 bin megavatlık 12 reaktörün yanı sıra nükleer enerji sepetine 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri de eklemek istiyoruz. CNOS ile yaptığımız görüşmede de ülkemizde inşa edilebilecek hem büyük ölçekli hem de küçük modüler reaktörlere ilişkin olası iş birliği imkanlarını ele aldık." değerlendirmesini yaptı.

 

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#Alparslan Bayraktar#Nükleer Enerji#Bigpara

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