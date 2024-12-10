×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAGenel Haberler

Bakan Bayraktar: Petrol üretiminde rekor kırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Bayraktar#Petrol#Rekor
Bakan Bayraktar: Petrol üretiminde rekor kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 10:26

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Gabar'da üretim günlük 61 bin varilin üzerine çıktı" dedi.

Haberin Devamı

Bakan Bayraktar'ın açıklaması şöyle:

Kasımda toplam 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırıldı, bu üretimin yarısının Gabar'dan karşılandı. TPAO ile Irak, Libya, Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğal gaz üretimini arttırmayı hedefliyoruz.

Ar-Ge faaliyetleri başlatarak sismikten sondaja ihtiyaç duyulan ekipmanları ülkemizde üretmeye başladık. Ülkemizin bağımsızlığının ayrılmaz parçasının enerji olduğu gerekçesiyle kısıtlamalara boyun eğmedik. Birçok yazılım, ekipmanı kendi imkanlarımızla üretir hale geldik. Koca Yusuf sondaj kulesi 5 bin metre sondaj kapasitesiyle bugün Gabar'da üretimimizi bereketlendiriyor.

Üretim süreçlerine dahil etme sürecinde olduğumuz birçok proje var. Türkiye Petrolleri'nin yerli mal ve hizmet tedariği her geçen yıl artmaya devam ediyor. Son 5 yıl içinde TP'nin çalıştığı tedarikçi sayısı 2621'e ulaştı.

Haberin Devamı

Daha yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Bir yandan cari açığı azaltırken oluşturduğumuz ekosistemde kazandığımız kabiliyetleri yeni projelerde kullanacağız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alparslan Bayraktar#Petrol#Rekor

BAKMADAN GEÇME!