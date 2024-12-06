Bakan Bayraktar: Madenlerde bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığı olarak görüyoruz

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Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Yapay zeka sayesinde daha doğru jeolojik tahminler yapılıyor.



Sürdürülebilirlik de artık maden sektörünün vazgeçilmez unsuru.



Sıfır karbon ayak izi hedefi maden sahalarına entegre ediliyor.



Orta ve Batı Karadeniz önemli bakır rezervleri keşfedildi.



Diğer sahalarda bakır ve altın yatakları keşfetmek için araştırmalar sürüyor.



Enerjide yeşil dönüşüm ve sıfır karbon hedefi nadir toprak elementlerine talebi artırıyor.



Nijer'de altın sahalarının birinde 2025 yılında ilk üretime başlayacağız.



Bor madeninde yüzde 60'ına sahip olarak sektörde lideriz.



2,5 milyon bor ürünleri ile 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek rekor kıracağız.



Balıkesir Bandırma'da yıllık 1000 tonluk üretim tesisimizin faaliyetleri devam ediyor.



Nadir toprak elementleri ekonomiyi geliştirecek en stratejik alanlardan biri. Eskişehir Beylikova'da 690 bin tonluk nadir toprak elementini keşfettik. Nadir toprak elementlerini saflaştıracak nihai hammadde tesisini oluşturmak için görüşmeler devam ediyor. Ülkemizi 5 ülkeden biri haline getireceğiz.



2023 yılında kömür ve altın dahil toplam madencilik ithalatı 40 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Enerjide olduğu gibi madenlerde de bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığı olarak görüyoruz. Madeni yerli kaynaklardan elde etmeye önem veriyoruz.