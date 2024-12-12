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Bakan Bayraktar: Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük

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#Gabar#Alparslan Bayraktar#Big Para
Bakan Bayraktar: Gabarı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 11:01

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesindeki petrol keşfinin yıl dönümünü kutladı.

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Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Gabar'ın petrol üretim üssü haline dönüştürüldüğünü ve Türkiye'nin en kaliteli petrolünün bölgede üretildiğini bildirdi.

Bugün itibarıyla Gabar’da günlük petrol üretiminin 61 bin varilin üzerine çıktığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün Gabar'da büyük keşfin yıl dönümü. Bir dönem 'girilemez, gidilemez' denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibarıyla Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varilin üzerine çıktı. Kasımda Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle rekor kırarken bunun yarısını da Gabar'dan karşıladık. Yeni yıla da yeni rekorlarla gireceğiz inşallah."

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#Gabar#Alparslan Bayraktar#Big Para

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