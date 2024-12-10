Bakan Bayraktar: Enerji büyük ihtiyaç

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ESAD rejimin devrilmesiyle Suriye üzerinden Katar-Türkiye arasındaki doğalgaz boru hattının yeniden canlanıp canlanmayacağı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a soruldu. Bakan Bayraktar, “Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var” dedi.

ENERJİ BÜYÜK İHTİYAÇ



Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularına cevap veren Bakan Bayraktar, Suriye’nin enerji ve alt yapı sorununa ilişkin, “Elektrik çok büyük bir ihtiyaç. Altyapı, her şey, ne ararsan o yok. Dolayısıyla bu ihtiyaçların karşılanması için acaba enerjiyi bir araç haline dönüştürüp bunları nasıl yaparız ona bakmamız lazım” dedi.

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HAZIRLIKLARIMIZ VAR



“Tekrar kontrol altına alınan bölgelerde Türkiye’den enerji noktasından yeni bir talep oldu” mu sorusuna Bakan Bayraktar, “Henüz değil. Zaten bugün galiba bir kamuoyu oluşumu söz konusu olmuş. Henüz öyle bir şey yok ama bizim hazırlıklarımız var” diye konuştu.



NİYE OLMASIN



“Suriye'deki bu yeni durumdan sonra Katar'daki gazın Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledilmesine yönelik daha önceden bir çalışma vardı. Şimdi yeniden canlanacak mı” sorusuna ise Bayraktar, “Bütünlüğünü sağlamış, istikrarına kavuşmuş bir Suriye için niye olmasın. Olursa o hattın güvenli olması lazım. Dolayısıyla inşallah öyle olur temennimiz o. Öyle olursa üretecek çok proje var.