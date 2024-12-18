Bakan Bayraktar duyurdu! Akkuyu'da 350 Türk mühendis çalışıyor

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışan Türk nükleer mühendisi sayısı 350’yi aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu gençlerin Türkiye’nin nükleer alt yapısının ve nükleer endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacağını ifade ederek “Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak.” dedi.

EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN İŞE BAŞLADI



Türkiye, Akkuyu Nükleer Santral Projesi kapsamında nükleer enerji alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi almak üzere Rusya’ya öğrenci göndermeye devam ediyor. Nükleer Santral Yönetim ve Kontrol Sistemleri, Nükleer Santral Projelendirme ve İşletmesi, Radyasyon Güvenliği, Elektrik Mühendisliği, Isı Mühendisliği ve Otomasyon Sistem Yönetimi gibi bölümlerde eğitim alan ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan Türk mühendislerin tamamı Akkuyu NGS’de işe başladı.

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NÜKLEER ENERJİ TERCİH DEĞİL ZORUNLULUKTUR



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, her yıl büyüyen ekonomisi ve artan nüfus ile Türkiye’nin enerji talebinin iki katına çıktığına dikkat çekerek “Enerji arz güvenliği, dışa bağımlığın azaltılması ve karbon nötr hedefine ulaşılabilmesi için yenilebilir enerjinin yanı sıra nükleer güç santrali bir tercih değil, zorunluluktur.” dedi. Türkiye’yi bu hedeflere ulaştıracak nükleer teknolojilerin yanı sıra bu alanda yetişmiş ve uzmanlaşmış mühendislerin de oldukça önemli olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, “Rusya’da 6 buçuk yıl süren özel bir nükleer eğitimden geçen ve başarıyla mezun olup Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde çalışmaya başlayan Türk nükleer mühendislerin sayısı 350’yi aştı. Rusya’da nükleer alanında lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Türk mühendisler, ülkemizin nükleer altyapısının ve endüstrisinin oluşmasında kilit rol oynayacak. Türkiye, bu mega proje ve yetişmiş Türk nükleer mühendisleri ile enerji bağımsızlığı yolunda stratejik bir adım atmış olacak.” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİ NÜKLEERDE DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ



Bu önemli eğitim projesinin ilk mezunlarından biri olan ve 6 buçuk yıldır Akkuyu NGS’de çalışan Yakıt Kontrol Uzmanı Mühendis Ebru Adıgüzel, nükleer sahada kendi uzmanlık alanlarına ilişkin ek eğitimler almaya devam ettiklerini söyledi. Adıgüzel, “Rusya’da eğitim almış ilk öğrenci grubunun içerisinde yer almaktan gurur duyuyorum. Türkiye nükleerde gelişmeye hazır olan ülkelerden birisi. Akkuyu nükleer santrali bizim için bir ilk ve bundan sonraki santrallerde de bu arkadaşlarla beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi nükleerde daha iyi daha ileri teknolojilere taşıyacağız” değerlendirmesini yaptı.

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BU PROJEDE YERALMAKTAN GURUR DUYUYORUM



Yaklaşık 7 buçuk yıl Rusya’da eğitim alan ve Akkuyu NGS’de Nötron Fiziği Hesaplamaları Uzmanı olarak çalışan Mühendis Sefa Duman da projeyi bir teknoloji transferi projesi olarak nitelendirdi. Akkuyu NGS’nin nükleer teknoloji ve güvenlik açısından en gelişmiş sistemlere sahip olduğunu belirterek, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nden edindiğimiz deneyimle beraber nükleer sanayi ülkemizde çok hızlı bir şekilde gelişmekte ve devamında ikinci, üçüncü santrallerin inşası için altyapı hazırlanmaktadır. Bu kadar hayati ve ülkemizin geleceği için bu kadar önemli bir projede bulunmaktan dolayı ben de bütün Türk mühendis arkadaşlarım gibi çok gurur duyuyorum.” dedi.