  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek
‹ Önceki Haber Bakan Bolat: ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz Bakan Bolat: ABD ile 100 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirebiliriz Sonraki Haber › 'Kükreyen kedicik' geri döndü hisseler sert yükseldi 'Kükreyen kedicik' geri döndü hisseler sert yükseldi

Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek

14.05.2024 - 14:03 | Son Güncelleme :
Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bayraktar "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz" ifadesini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.012 TL        
BORSA
1.000 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
1.005 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.