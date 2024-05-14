Bakan Bayraktar açıkladı: Nahçıvan doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek | Genel Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar "Türkmenistan doğal gazının Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ulaştırılması için bu anlaşmayla mutabakata varmış oluyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye-Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması İmza Töreni"ne katıldı.

Bayraktar "Bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı (Iğdır -Nahçıvan) devreye almaya planlıyoruz" ifadesini kullandı.

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