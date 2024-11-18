Bakan Bayraktar: 66 milyon varillik rezerv keşfettik

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Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasına yönelik istikrarlı çalışmaları devam ediyor. Karadeniz'de doğal gaz, Doğu Anadolu'da petrol keşifleri devam ediyor ve keşifler neticesinde üretimler de hızla artıyor.

"66 MİLYON VARİLLİK YENİ REZERV KEŞFETTİK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yılsonunda 103’e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz" dedi.

"DOĞAL GAZDA GÜNLÜK 20 MİLOYN METREKÜPE ÇIKARACAĞIZ"

Alparslan "3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğal gaz üretimimizle karşılar hale geldik, Sakarya Gaz Sahası’nda bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize katarak günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğal gaz arzı sağlayabilecek" ifadesini kullandı.

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"AKKUYU TÜRKİYE'NİN YÜZDE 10 ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYACAK"

Bakan Bayraktar "Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak" dedi.