BAE'den sürpriz seyahat adımı! | Genel Haberler

Birleşik Arap Emirlikleri, sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşu Körfez ülkelerine seyahatini kolaylaştıracak bir vize sistemi planlarını değerlendiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere komşu Körfez ülkelerine seyahatini kolaylaştıracak bir vize sistemi planlarını değerlendiriyor.

BAE Ekonomi Bakanı Abdulla bin Touq Al Marri, yeni vize sisteminin Körfez İşbirliği Konseyi sakinlerinin Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bloğu oluşturan ülkeler içinde serbestçe seyahat etmelerine olanak tanıyacağını bildirdi.

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Plan ayrıca Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Katar'ı da içeriyor. Altı ülkeden oluşan bloğun vatandaşları, vize başvurusu yapmadan sınırların ötesine geçmekte özgür. Nüfuslarının büyük bir kısmını oluşturan ve dünyanın dört bir yanından gelen yabancı sakinlerin, Körfez İşbirliği Konseyi sınırlarını geçmek için hala vizeye ihtiyaçları var.

Komşu Suudi Arabistan'la artan rekabet hakkında sorulan Al Marri, krallık için iyi olanın, ülkesi de dahil olmak üzere daha geniş bölge için de iyi olduğunu söyledi.

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