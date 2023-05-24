  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • AYM karar verdi! Paralar iade edilecek
‹ Önceki Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Emeklilere zam sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Emeklilere zam sinyali Sonraki Haber › Doğuş Otomotiv arsa ve binasını satıyor Doğuş Otomotiv arsa ve binasını satıyor

AYM karar verdi! Paralar iade edilecek

24.05.2023 - 07:06 | Son Güncelleme :
AYM karar verdi! Paralar iade edilecek | Genel Haberler

Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kural Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve idari para cezalarını ödeyenler ödedikleri tutarı geri talep edebilecek.

Anayasa Mahkemesi önemli bir karara imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde kesilen maske takma zorunluluğu ve diğer yasaklara ilişkin kesilen idari para cezaları iade edilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, AYM'ye itirazda bulunan İzmir 4. İdare Mahkemesi, Covid-19 pandemi döneminde uygulanan idari para cezalarının iade edilemeyeceğine ilişkin kuralı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal ettirdi.

Böylece Covid-19 döneminde kesilen idari para cezalarını ödeyenler ödedikleri tutarları geri iade alacak.

İŞTE HÜKÜM

Anayasa Mahkemesi 3/11/2022 tarihli ve 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un geçici 4. maddesinin ikinci cümlesinde yer alan "...tahsil edilmiş olan idari para cezaları iade edilmez." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE oyçokluğyula karar verdi.

CEZALAR İPTAL OLMUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tahsilat genel tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve maske başta olmak üzere salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 11 Mart 2020 ile 9 Kasım 2022 tarihleri arasında verilen para cezaları silinmişti.

İdari para cezasını ödemeyenler için vergi daireleri herhangi bir takipte bulunmayıp cezaları otomatik olarak silme kararı almıştı. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.002 TL        
DOLAR
1.000 TL        
EURO
1.002 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.