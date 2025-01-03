Avrupa'da endeksler dalgalı seyirde

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Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen altında 510,5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirde 20.001 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 8.266 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 34.311 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 gerilemeyle 7.361 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,1 artışla 11.691 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) ve yeni ABD yönetiminin gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin belirsizliklerin yanı sıra dünyanın önemli ekonomilerinden alınan durgunluk sinyalleriyle karışık seyrediyor.

Dünya ekonomilerinin enflasyonla mücadelesi devam etse de piyasalarda güçlenen resesyon-enflasyon ikilemi, fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

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Analistler, Avro Bölgesi'nde resesyon riskinin sürdüğünü ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl en az 4 faiz indirimine gideceğinin fiyatlandığını belirterek, açıklanacak verilerden alınacak sinyallerle bu fiyatlamaların değişebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Bununla birlikte avro/dolar paritesi, Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesine inerken dolardaki hareketin Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ticareti de etkileyebileceği öngörülüyor.